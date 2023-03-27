Япония не остановит свое участие в нефтегазовых проектах на Сахалине ради своей энергобезопасности. Об этом заявил премьер-министр островного государства Фумио Кисида.
"Что касается процесса выхода из зависимости от России в сфере энергетики, то во второй половине прошлого года мы сократили импорт нефти из РФ на 90%, угля - на 60%. Вместе с тем, как ожидается, спрос на сжиженный природный газ будет расти в будущем, и проекты на Сахалине важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы намерены сохранить доли в них", - сказал он.
Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - это крупнейшие проекты по добыче и экспорту газа и нефти на Сахалине, острове в Тихом океане, на северо-востоке России.
Проект "Сахалин-1" является совместным проектом нескольких международных компаний под руководством американской ExxonMobil. В рамках проекта на острове была обнаружена крупнейшая на планете залежь нефти и газа. Согласно условиям проекта, ExxonMobil является оператором добычи и экспорта нефти, а Япония - главным потребителем нефти. Проект включает в себя несколько месторождений на континентальном шельфе Сахалина, включая Чайво, Одихе и Архаравский. В проекте также участвуют компании Rosneft и Sakhalin Oil and Gas Development.
Проект "Сахалин-2" является совместным проектом международной энергетической корпорации Royal Dutch Shell, японской компании Mitsui и российской компании Gazprom. Проект включает в себя добычу и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на континентальном шельфе Сахалина. Газ производится на двух месторождениях - Пионер и Южно-Лунское. Экспорт газа осуществляется в Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот проект был запущен в 2009 году и является одним из крупнейших проектов по добыче СПГ в мире.
Известно, что Россия ранее приняла решение о переводе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах, Москва сохранение долей одобрила.
Рогов: в Мелитополе произошла серия взрывов
Особенно "громко" было на севере города
Байден поддержал американских военных в Сирии
Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать присутствие своих военных в Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористическими группировками, включая ИГИЛ*.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.