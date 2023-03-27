Япония не остановит свое участие в нефтегазовых проектах на Сахалине ради своей энергобезопасности. Об этом заявил премьер-министр островного государства Фумио Кисида.

"Что касается процесса выхода из зависимости от России в сфере энергетики, то во второй половине прошлого года мы сократили импорт нефти из РФ на 90%, угля - на 60%. Вместе с тем, как ожидается, спрос на сжиженный природный газ будет расти в будущем, и проекты на Сахалине важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы намерены сохранить доли в них", - сказал он.

Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - это крупнейшие проекты по добыче и экспорту газа и нефти на Сахалине, острове в Тихом океане, на северо-востоке России.

Проект "Сахалин-1" является совместным проектом нескольких международных компаний под руководством американской ExxonMobil. В рамках проекта на острове была обнаружена крупнейшая на планете залежь нефти и газа. Согласно условиям проекта, ExxonMobil является оператором добычи и экспорта нефти, а Япония - главным потребителем нефти. Проект включает в себя несколько месторождений на континентальном шельфе Сахалина, включая Чайво, Одихе и Архаравский. В проекте также участвуют компании Rosneft и Sakhalin Oil and Gas Development.

Проект "Сахалин-2" является совместным проектом международной энергетической корпорации Royal Dutch Shell, японской компании Mitsui и российской компании Gazprom. Проект включает в себя добычу и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на континентальном шельфе Сахалина. Газ производится на двух месторождениях - Пионер и Южно-Лунское. Экспорт газа осуществляется в Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот проект был запущен в 2009 году и является одним из крупнейших проектов по добыче СПГ в мире.

Известно, что Россия ранее приняла решение о переводе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах, Москва сохранение долей одобрила.