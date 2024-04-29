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HUAWEI практически добилась полностью внутреннего цикла производства своих смартфонов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:11

HUAWEI практически добилась полностью внутреннего цикла производства своих смартфонов

Флагманский смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra почти полностью состоит из китайских компонентов — около 90%. Комплектующие от китайских компаний OFILM, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE и Crystal-Optech использованы для создания дисплея, корпуса, батареи, системы охлаждения и акустики.

Исключениями являются датчик основной камеры от Sony и платформа Kirin 9010, зависящая от технологий сторонних компаний. Несмотря на это, HUAWEI близка к достижению полного внутреннего цикла производства. Продажи серии ожидаются на уровне более 10 миллионов единиц, при этом высокий спрос и ограниченное предложение уже повысили цены на вторичном рынке, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Windmemories (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

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