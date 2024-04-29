Флагманский смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra почти полностью состоит из китайских компонентов — около 90%. Комплектующие от китайских компаний OFILM, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE и Crystal-Optech использованы для создания дисплея, корпуса, батареи, системы охлаждения и акустики.

Исключениями являются датчик основной камеры от Sony и платформа Kirin 9010, зависящая от технологий сторонних компаний. Несмотря на это, HUAWEI близка к достижению полного внутреннего цикла производства. Продажи серии ожидаются на уровне более 10 миллионов единиц, при этом высокий спрос и ограниченное предложение уже повысили цены на вторичном рынке, сообщает 4pda.

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