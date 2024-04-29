Первый руководитель Шотландии и руководитель Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил о своем уходе с поста без ожидания голосования по вопросу недоверия со стороны оппозиции.

Юсаф заявил, что он информировал представителя ШНП о своем решении отойти от руководства партией и просил провести выборы на эту должность как можно скорее. Эту информацию он предоставил через канал Sky News.

По словам Юсафа, он будет выполнять обязанности главы правительства до выбора нового лидера. Ранее ШНП лишилась большинства в местном парламенте после того, как Юсаф объявил об окончании сотрудничества с Шотландской партией зеленых. После этого решения несколько оппозиционных движений объявили о своем намерении выразить недоверие Юсафу.

СМИ отмечали, что разногласия по поводу климатических целей на уровень 75% сокращения выбросов углекислого газа к 2030 году стали причиной разрыва соглашения, от которого отказалась ШНП. Тем не менее Юсаф утверждал, что не будет уходить в отставку после того, как его партия потеряла большинство в парламенте. Впоследствии он не исключил возможности проведения досрочных выборов в местный парламент из-за утраты контроля над парламентом и предстоящего голосования по доверию.

Фото: www.geograph.org.uk/Barbara Carr(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)