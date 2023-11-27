Продукты, способствующие укреплению иммунитета, были выделены в исследовании Wiley

Цитрусовые, яйца, йогурт, имбирь и киви согласно ученым из Бенаресского индуистского университета в Индии оказывают положительное воздействие на нормальную работу иммунитета и снижают уровень воспаления в организме. Подобные результаты были опубликованы в Wiley Online Library, сообщает Газета.Ру.
Иммунитет представляет собой способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность через распознавание и уничтожение патогенных веществ и клеток. Здоровое питание играет ключевую роль в поддержании этой способности. Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, богаты витамином C, способствующим образованию лимфоцитов — основных клеток иммунной системы. Они укрепляют эпителиальные барьеры организма и действуют как антиоксиданты, вступая в реакцию со свободными радикалами, которые повреждают клетки различных органов и тканей. Такие же полезные свойства имеет киви.
Имбирь выступает как природный иммуномодулятор, способствуя усилению иммунного ответа организма. Это включает в себя реакции иммунной системы, направленные на уничтожение патогенных микроорганизмов, а также стимуляцию аппетита и пищеварения.
Другим эффективным методом укрепления иммунитета является употребление яиц и йогурта. Эти продукты содержат белок, который служит строительным материалом для каждой клетки организма. А также, пролактин, гормон, присутствующий в молоке, способствует движению лимфоцитов и тимоцитов — определенного типа иммунных клеток. Молочные продукты также содержат иммуноглобулины и сывороточные белки, стимулирующие синтез антител — молекул, с помощью которых организм сопротивляется любому "чужеродному вторжению".
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