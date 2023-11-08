Вот что происходит с вашим телом, когда вы едите йогурт каждый день

Йогурт предлагает различные преимущества для здоровья и может быть рассмотрен "суперфуд" из-за его богатого питательного профиля. Потребление йогурта ежедневно обеспечивает существенные питательные вещества, такие как белки, витамины, кальций и пробиотические бактерии, которые поддерживают общее благополучие. Вот некоторые из ключевых преимуществ включения йогурта в ежедневную диету:

Повышает иммунную систему: йогурт играет роль в повышении иммунной системы, способствуя здоровому балансу бактерий кишечника. Пробиотические бактерии в йогурте помогают поддерживать здоровую кишечную флору и поддерживать адаптивную иммунную систему в защите от патогенов. Сбалансированный кишечник может лучше бороться с инфекциями и вредными микробами.

Противовоспалительные эффекты: йогурт, особенно сорта с пробиотическими молочными бактериями, обладает противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить хроническое воспаление, которое связано с различными условиями здоровья, включая ожирение, диабет, сердечные заболевания и артрит. Регулярное потребление йогурта может даже обеспечить некоторую защиту от некоторых видов рака, таких как рак молочной железы.

Исследования показали, что ежедневное потребление йогурта может снизить риск сердечных приступов примерно на 20% у мужчин и 30% у женщин. Бактерии молочной кислоты в йогурте могут помочь метаболизировать избыточную соль в организме, регулируя кровяное давление и способствуя здоровью сердца.

Кость и стоматологическое здоровье: йогурт является отличным источником кальция, который жизненно важен для поддержания сильных костей и зубов. Адекватный прием кальция необходим для формирования костей, поддержания и ремонта. Кроме того, витамины в йогурте могут питать и защищать десны, способствуя здоровью полости рта.

Снижение риска вагинальных инфекций: регулярное потребление йогурта может снизить риск вагинальных инфекций. Для этого рекомендуется употреблять не менее трех порций йогурта в неделю.

Важно отметить, что люди с непереносимостью лактозы должны быть осторожны с потреблением йогурта, так как это может вызвать пищеварительный дискомфорт, включая диарею и боль в животе. Йогурт должен быть частью сбалансированной диеты, и умеренность является ключевым.