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  • Опубликована сегодня в 23:08

США планируют передать Украине оружие, изъятое у йеменских повстанцев

Соединенные Штаты планируют передать Украине оружие, которое было украдено у йеменских повстанцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о передаче киевскому режиму 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, а также некоторого количества противотанковых ракет и свыше 7 тыс. взрывателей.

Мир

Командир спецназа "Ахмат" в скором времени вернется в зону СВО

Ранее он проходил стационарное лечение после попытки покушения, сейчас всё еще находится на реабилитации в больнице

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Путин поговорил по телефону с Алиевым

Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество

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Общество

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения

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Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины

Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко

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