Соединенные Штаты планируют передать Украине оружие, которое было украдено у йеменских повстанцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о передаче киевскому режиму 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, а также некоторого количества противотанковых ракет и свыше 7 тыс. взрывателей.
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