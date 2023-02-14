Соединенные Штаты планируют передать Украине оружие, которое было украдено у йеменских повстанцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о передаче киевскому режиму 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, а также некоторого количества противотанковых ракет и свыше 7 тыс. взрывателей.