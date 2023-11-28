Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 88,6102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 97,0659
Что войдет в план Года семьи: ответ Голиковой
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:27

Что войдет в план Года семьи: ответ Голиковой

В плане на Год семьи предусмотрены меры по улучшению здоровья граждан России, а также направления, касающиеся образования и социального обеспечения. Такие планы были озвучены вице-премьером России Татьяной Голиковой в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских учреждений в различных регионах. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, она выразила благодарность за объявление 2024 года Годом семьи.

Голикова подчеркнула, что план мероприятий должен быть готов к 27 декабря в соответствии с указом президента. Она подчеркнула, что этот план не является просто набором мероприятий, а представляет собой конкретные шаги, направленные на поддержку семей в различных областях. План включает в себя инициативы, способствующие улучшению здоровья детей и молодежи, а также образовательные и социальные меры поддержки семей, сообщает ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что в России особое внимание уделяется традиционной семье с не менее чем тремя детьми. Она отметила, что стремление к этому является абсолютным приоритетом, нацеленным на достижение основной национальной цели до 2030 года - сохранение населения, здоровья и благополучия людей.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о провозглашении следующего года Годом семьи с целью популяризации госполитики по защите семьи и сохранению традиционных семейных ценностей. Правительству России поручено до 27 декабря создать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий на Год семьи, а председателем этого оргкомитета назначена Татьяна Голикова.

Мир

ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа, чтобы увидеть последствия атак от Израиля

ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа, чтобы увидеть последствия атак от Израиля

Палестинская радикальная группировка ХАМАС призвала американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа.

Читать полностью
Перевод средств от продажи

Перевод средств от продажи "Челси" Израилю вместо Украины обсуждали в Британии

Израиль проводил переговоры с британскими властями о возможности направления вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, средств на восстановление районов своей страны, пострадавших от действий палестинского движения ХАМАС.

Читать полностью

Общество

Число занятых в промышленности Петербурга выросло на 30 тысяч впервые за 10 лет

Число занятых в промышленности Петербурга выросло на 30 тысяч впервые за 10 лет

В промышленности Санкт-Петербурга за прошедший год наблюдается резкое увеличение числа занятых, что составило почти 30 тысяч человек - самый значительный рост за последние 10 лет.

Читать полностью
Запорожская АЭС вновь подключена

Запорожская АЭС вновь подключена

﻿Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о восстановлении подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к единственной внешней линии электроснабжения напряжением 750 киловольт.

Читать полностью

Новости