Что войдет в план Года семьи: ответ Голиковой

В плане на Год семьи предусмотрены меры по улучшению здоровья граждан России, а также направления, касающиеся образования и социального обеспечения. Такие планы были озвучены вице-премьером России Татьяной Голиковой в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских учреждений в различных регионах. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, она выразила благодарность за объявление 2024 года Годом семьи.
Голикова подчеркнула, что план мероприятий должен быть готов к 27 декабря в соответствии с указом президента. Она подчеркнула, что этот план не является просто набором мероприятий, а представляет собой конкретные шаги, направленные на поддержку семей в различных областях. План включает в себя инициативы, способствующие улучшению здоровья детей и молодежи, а также образовательные и социальные меры поддержки семей, сообщает ТАСС.
Вице-премьер напомнила, что в России особое внимание уделяется традиционной семье с не менее чем тремя детьми. Она отметила, что стремление к этому является абсолютным приоритетом, нацеленным на достижение основной национальной цели до 2030 года - сохранение населения, здоровья и благополучия людей.
21 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о провозглашении следующего года Годом семьи с целью популяризации госполитики по защите семьи и сохранению традиционных семейных ценностей. Правительству России поручено до 27 декабря создать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий на Год семьи, а председателем этого оргкомитета назначена Татьяна Голикова.
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