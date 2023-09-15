Воронежская область: Возбуждено три уголовных дела из-за сибирской язвы в регионе

Следственные органы возбудили три уголовных дела в связи с обнаружением очагов сибирской язвы в Воронежской области, где госпитализированы 10 человек. Эту информацию распространила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) для данного региона через Telegram-канал.
Первое уголовное дело было инициировано в отношении лиц, занимающихся закупкой зараженного мяса в Панинском районе. Второе дело касается мужчины, который продал данное зараженное мясо на рынке в Воронеже. Третье уголовное дело было начато против владелицы подсобного хозяйства и индивидуального предпринимателя, которые являются руководителями крестьянско-фермерского хозяйства в Богучарском районе.
В рамках расследования также была допрошена ветеринарный врач, которая допустила продажу зараженного мяса на прилавках воронежского рынка без соответствующих проверок. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение этой ветеринарному врачу, как сообщили в СК РФ.
Ранее был обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС) на несанкционированной свалке в Хомутовском районе Курской области. Кроме того, был введен карантин по АЧС для морозильных ларей с мясной продукцией в двух магазинах торговой сети "Европа" в городе Брянске. На Кубани также было обнаружено мясо с генным материалом африканской чумы в одном из магазинов, и данное мясо было уничтожено.
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