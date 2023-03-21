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  • Опубликована сегодня в 13:34

Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Киев встречает премьер-министра Японии Фумио Кисида: политик прибыл в столицу Украины для проведения переговоров с ее главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Kyodo.

Ранее, председатель КНР Си Цзиньпин совершил рабочую поездку в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Китайский политик заявил, что развитие отношений России и Китая приносит выгоду их народам, а также вносит значимый вклад в прогресс всего мира.

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