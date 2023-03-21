Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Киев встречает премьер-министра Японии Фумио Кисида: политик прибыл в столицу Украины для проведения переговоров с ее главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Kyodo.
Ранее, председатель КНР Си Цзиньпин совершил рабочую поездку в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Китайский политик заявил, что развитие отношений России и Китая приносит выгоду их народам, а также вносит значимый вклад в прогресс всего мира.
Посол РФ в Шри-Ланке сказал, когда пройдет заседание по экономическому сотрудничеству с Россией
Встреча состоится в формате видеоконференция с 25 по 27 апреля
Песков прокомментировал предложение Макфола о снятии санкций с российского бизнеса
Вряд ли бизнесу это будет интересно
В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников
Он был участником Великой Отечественной войны