Премьер Японии пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду, что президент Бразилии Луис Инасиу да Силва сможет сыграть активную роль на саммите G7 в Хиросиме, который пройдет в мае 2023 года. Об этом проинформировал японский МИД, добавив, что приглашение об участии лидер Бразилии получил в ходе телефонного разгововра.
Кисида ожидает появление да Силва и рассчитывает на обширный опыт политика, который поможет в решении поставленных вопросов.
В свою очередь, президент Бразилии поблагодарил за приглашение и сказал, что в скором времени сообщит о своем решении.
Предложение участвовать в саммите G7 получил и президент Украины Владимир Зеленский. Предположительно, на встрече в Хиросиме он будет присутствовать в онлайн-формате.
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