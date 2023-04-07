Премьер Японии пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду, что президент Бразилии Луис Инасиу да Силва сможет сыграть активную роль на саммите G7 в Хиросиме, который пройдет в мае 2023 года. Об этом проинформировал японский МИД, добавив, что приглашение об участии лидер Бразилии получил в ходе телефонного разгововра.

Кисида ожидает появление да Силва и рассчитывает на обширный опыт политика, который поможет в решении поставленных вопросов.

В свою очередь, президент Бразилии поблагодарил за приглашение и сказал, что в скором времени сообщит о своем решении.

Предложение участвовать в саммите G7 получил и президент Украины Владимир Зеленский. Предположительно, на встрече в Хиросиме он будет присутствовать в онлайн-формате.