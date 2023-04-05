Японии совместно со странами НАТО займется разработкой специальной программы партнерства. Об этом заявил глава МИД страны восходящего солнца Мотеги Тошицунэ.

По его словам, в рамках расширения сотрудничества будут осуществляться совместные работы в областях кибербезопасности и космоса. Кроме того, Токио и НАТО начнут сотрудничать по вопросам информационного контента, борьбы с дезинформацией и разработки новейших технологий, сообщил глава МИД Японии.

Известно, что Япония не является членом НАТО однако имеет давние связи сленами альянса в различных областях.