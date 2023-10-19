В сентябре Япония увеличила ввоз зерновых продуктов из России на 246,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно статистическим данным, опубликованным Министерством финансов Японии, сообщает ТАСС.

В первой половине финансового года 2023 Япония увеличила импорт зерновых из России на 853,8%.