В сентябре Япония увеличила ввоз зерновых продуктов из России на 246,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно статистическим данным, опубликованным Министерством финансов Японии, сообщает ТАСС.
В первой половине финансового года 2023 Япония увеличила импорт зерновых из России на 853,8%.
Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте
Израильские дипломатические представительства по всему миру приведены в состояние повышенной готовности после того, как удар по больнице в секторе Газа привел к протестам у израильских посольств в различных странах.
В Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми
Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен выразила обеспокоенность в связи с растущим числом украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, о чем сообщает газета NRC.
В России предложили создать цифровые паспорта для одежды
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии
Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.