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Япония в 2,5 раза увеличила импорт зерновых из РФ в сентябре 2023-го
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  • Опубликована сегодня в 3:28

Япония в 2,5 раза увеличила импорт зерновых из РФ в сентябре 2023-го

В сентябре Япония увеличила ввоз зерновых продуктов из России на 246,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно статистическим данным, опубликованным Министерством финансов Японии, сообщает ТАСС.

В первой половине финансового года 2023 Япония увеличила импорт зерновых из России на 853,8%.

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