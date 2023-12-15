Министерство экономики Японии приняло радикальные меры и ввело санкции в отношении 57 компаний из России. Запрет на экспорт получили не только организации из РФ. Помимо этого, в блок попали две компании из ОАЭ, одна из Сирии, и еще две, принадлежащие Узбекистану.
Так, запрет на ввоз продукции из России коснулся в том числе Уральского завода гражданской авиации, Брянского автомобильного завода, ЦНИИ «Буревестник».
Общее количество российских компаний, которые находятся под японскими санкциями, уже практически дошло до полутысячи - в сотрудничестве отказано 494 организациям.
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