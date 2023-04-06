"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство "Плюс Дача" начнет свою работу в апреле традиционно в Москве. Помимо разнообразного контента, пространство будет включает в себя отдельное спортивное направление, сообщили в "Яндекс Плюсе".

""Яндекс Плюс" открывает "Дачу" раньше, чем обычно, - в апреле, и теперь она будет работать круглый год. События будут проходить на двух площадках в Парке Горького, в знакомом гостям летнем кинотеатре и в спортивном центре, бывшем Nike Box"

Первая тренировка пройдет 15 апреля в споровождении актеров, фитнес-инструкторов и хореографов.

Зарегистрироваться на события "Дачи" можно будет с 7 апреля, а билеты на мероприятия будут выкладываться ежедневно. "Плюс Дача" работает каждый день, за исключением понедельников.