"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство "Плюс Дача" начнет свою работу в апреле традиционно в Москве. Помимо разнообразного контента, пространство будет включает в себя отдельное спортивное направление, сообщили в "Яндекс Плюсе".
""Яндекс Плюс" открывает "Дачу" раньше, чем обычно, - в апреле, и теперь она будет работать круглый год. События будут проходить на двух площадках в Парке Горького, в знакомом гостям летнем кинотеатре и в спортивном центре, бывшем Nike Box"
Первая тренировка пройдет 15 апреля в споровождении актеров, фитнес-инструкторов и хореографов.
Зарегистрироваться на события "Дачи" можно будет с 7 апреля, а билеты на мероприятия будут выкладываться ежедневно. "Плюс Дача" работает каждый день, за исключением понедельников.
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