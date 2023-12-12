Произошел массовый сбой в работе устройств "Яндекс"

В функционировании устройств для "умного" дома от "Яндекса" произошел масштабный сбой. Эту информацию во вторник, 12 декабря, раскрыл администратор официальной страницы компании в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос одного из пользователей.
ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе
Палестинское движение ХАМАС выразило свое осуждение по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к разрушению двух школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.
ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью
Более ста грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в сектор Газа с момента возобновления насилия в палестино-израильском конфликте.
В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря
В ближайшие три дня в Москве прогнозируются снегопады.
Решение Путина об участии в выборах президента поддержали "Офицеры России"
общественная организация "Офицеры России" выразила свою поддержку решению президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года.