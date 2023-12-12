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Произошел массовый сбой в работе устройств
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  • Опубликована сегодня в 21:08

Произошел массовый сбой в работе устройств "Яндекс"

В функционировании устройств для "умного" дома от "Яндекса" произошел масштабный сбой. Эту информацию во вторник, 12 декабря, раскрыл администратор официальной страницы компании в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос одного из пользователей.

Мир

ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

Палестинское движение ХАМАС выразило свое осуждение по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к разрушению двух школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.

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ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Более ста грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в сектор Газа с момента возобновления насилия в палестино-израильском конфликте.

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Общество

В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

В ближайшие три дня в Москве прогнозируются снегопады.

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Решение Путина об участии в выборах президента поддержали

Решение Путина об участии в выборах президента поддержали "Офицеры России"

общественная организация "Офицеры России" выразила свою поддержку решению президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года.

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