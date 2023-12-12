Произошел массовый сбой в работе устройств "Яндекс"

В функционировании устройств для "умного" дома от "Яндекса" произошел масштабный сбой. Эту информацию во вторник, 12 декабря, раскрыл администратор официальной страницы компании в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос одного из пользователей.