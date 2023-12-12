Трудности в работе умных устройств устранил "Яндекс"

После недолгого сбоя вечером 12 декабря все устройства от "Яндекса" успешно восстановили свою работоспособность. Ранее проблемы были замечены пользователями в сети Интернет.

"В настоящее время все устройства функционируют в обычном режиме", — отмечено в официальном заявлении от "Яндекса". Компания уточнила, что возникли сложности с управлением умными домашними устройствами через Wi-Fi.

Пользователи онлайн-ресурсов ранее сообщали о сбоях в работе умных устройств от "Яндекса". В разделе комментариев на сайте Downradar отмечалось, что умные лампочки, пульты и голосовой помощник "Алиса" временно не реагировали на команды. Большинство проблем было зафиксировано в Москве, но также поступали отчеты о сбоях из различных регионов России, а также из Минска, сообщает ТАСС.