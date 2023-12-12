Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 90,2158
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 97,403
Трудности в работе умных устройств устранил
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:28

Трудности в работе умных устройств устранил "Яндекс"

После недолгого сбоя вечером 12 декабря все устройства от "Яндекса" успешно восстановили свою работоспособность. Ранее проблемы были замечены пользователями в сети Интернет.

"В настоящее время все устройства функционируют в обычном режиме", — отмечено в официальном заявлении от "Яндекса". Компания уточнила, что возникли сложности с управлением умными домашними устройствами через Wi-Fi.

Пользователи онлайн-ресурсов ранее сообщали о сбоях в работе умных устройств от "Яндекса". В разделе комментариев на сайте Downradar отмечалось, что умные лампочки, пульты и голосовой помощник "Алиса" временно не реагировали на команды. Большинство проблем было зафиксировано в Москве, но также поступали отчеты о сбоях из различных регионов России, а также из Минска, сообщает ТАСС.

Мир

МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.

Читать полностью
Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером

Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.

Читать полностью

Общество

Перейдут в региональное ведение муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области

Перейдут в региональное ведение муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области

Имущество 18 муниципальных предприятий в области тепло- и водоснабжения Ярославской области перейдет под управление региональных властей, что способствует повышению их эффективности.

Читать полностью
Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок

Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок

Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.

Читать полностью

Новости