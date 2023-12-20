Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что соглашение между Россией и Азербайджаном по поставке яиц начало действовать. В РФ ввезли первую партию, в которую вошло 612 тысяч единиц продукции.

- 19 декабря через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн. - говорится в официальном сообщении. - Они предназначены для дальнейшей реализации на территории России.

Решение о поставках было принято руководством стран в ноябре этого года. Причиной стал скачок цен на отечественные яйца - только с начала 2023 года их стоимость повысилась на 36,54%.