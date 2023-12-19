Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о том, что работа над снижением стоимости яиц уже ведется. Срок ожидания для покупателей составит максимум месяц - полтора, говорит глава службы Максим Шаскольский. В течение этого времени цена на продукцию станет адекватной и стабильной.
На данный момент служба занимается проверкой производителей и дистрибуторов, чтобы выявить возможный сговор. Всего во внимание службы попало 13 компаний.
- Если они между собой договорились о каких-то условиях совместно, это нарушение, этого нельзя делать, - говорится в официальном сообщении.
Пока же Россия справляется с дороговизной яиц с помощью импорта. Продукцию поставляют из Турции и Ирана.
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