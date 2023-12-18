Временная тарифная льгота на импорт яиц из дальнего зарубежья в Россию начнет действовать с первого января 2024 года. Речь идет о поставках продукции из Турции и Ирана. Разрешение на такие перевозки официально выдал совет Евразийской экономической комиссии.
Подчеркивается, что действовать льготные условия будут лишь до 30 июня 2024 года. За это время поставщики планируют ввезти до 1,2 млрд яиц. Как считают эксперты, подобные меры помогут сохранить стабильные рыночные цены на продукцию и избежать глобального подорожания, с которым россияне столкнулись в последние месяцы.
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