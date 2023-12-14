Правительство России одобрило снижение таможенной пошлины на импорт куриных яиц. Такая временная мера поможет поддерживать цену на продукцию на прежнем уровне. Ранее таможенные взносы составляли 15%, однако с января по июль 2024 года они будут аннулированы. В правительстве надеются, что в середине лета в России наладится собственное производство яиц, и таможенные пошлины вновь начнут действовать. На данный момент на прилавки поступает продукция из Азербайджана и Турции.

- Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран, - говорится в официальном сообщении.

В период действия льготного ввоза планируется поставить более 1,2 млрд яиц.