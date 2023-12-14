Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.12.2023 : 89,8926
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.12.2023 : 96,95
Цены на яйца будут сдерживать
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 4:33

Цены на яйца будут сдерживать

Правительство России одобрило снижение таможенной пошлины на импорт куриных яиц. Такая временная мера поможет поддерживать цену на продукцию на прежнем уровне. Ранее таможенные взносы составляли 15%, однако с января по июль 2024 года они будут аннулированы. В правительстве надеются, что в середине лета в России наладится собственное производство яиц, и таможенные пошлины вновь начнут действовать. На данный момент на прилавки поступает продукция из Азербайджана и Турции.

- Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран, - говорится в официальном сообщении.

В период действия льготного ввоза планируется поставить более 1,2 млрд яиц.

Мир

Западные СМИ встревожены решением Путина усилить ВМФ России

Западные СМИ встревожены решением Путина усилить ВМФ России

В распоряжение военных сил поступили смертоносные атомные подлодки.

Читать полностью
В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим

В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим

В Китае введен режим обязательного ношения масок в общественных местах из-за быстрого распространения микоплазменной пневмонии, особенно среди детей.

Читать полностью

Общество

Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле

Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле

Недавнее исследование, представленное международной командой ученых, опровергает теорию о том, что элементы, необходимые для формирования жизни, были доставлены на Землю астероидами и метеоритами.

Читать полностью
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает исключение частных клиник из списка медицинских учреждений, где разрешено проводить аборты.

Читать полностью

Новости