Правительство России одобрило снижение таможенной пошлины на импорт куриных яиц. Такая временная мера поможет поддерживать цену на продукцию на прежнем уровне. Ранее таможенные взносы составляли 15%, однако с января по июль 2024 года они будут аннулированы. В правительстве надеются, что в середине лета в России наладится собственное производство яиц, и таможенные пошлины вновь начнут действовать. На данный момент на прилавки поступает продукция из Азербайджана и Турции.
- Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран, - говорится в официальном сообщении.
В период действия льготного ввоза планируется поставить более 1,2 млрд яиц.
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