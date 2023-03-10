Издание Spiegel продолжило расследования американского журналиста Сеймура Херша о подрывах на "Северных потоках" и выяснило модель, а также курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта.

"В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", — пишет издание со ссылкой на источники в спецведомствах.

По данным Spiegel, 15-метровая яхта модели "Bavaria Cruiser 50" была арендована неизвестными через чартерную фирму с острова Рюген. Издание также опубликовало фото яхты.