Форум-выставка «Россия» принес новую информацию о выращиваемых в стране плодах и ягодах. Непререкаемым чемпионом стала Кабардино-Балкария - за год аграрии вырастили более 700 тыс тонн продукции, сообщил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев во время выступления.

- Это абсолютный рекорд в садоводстве для нашей республики, - подчеркнул он. - Доля Кабардино-Балкарии в общеваловом сборе плодов и ягод в целом по стране по итогам прошлого года составляла 16%.

Однако аграрии республики не сбираются останавливаться на этих достижениях. На данный момент закладка садов происходит в прежнем темпе. На данный момент площади многолетних плодово-ягодных насаждений в КБР составляют более 27 тыс га, а площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигла 23 тыс га.