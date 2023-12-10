Форум-выставка «Россия» принес новую информацию о выращиваемых в стране плодах и ягодах. Непререкаемым чемпионом стала Кабардино-Балкария - за год аграрии вырастили более 700 тыс тонн продукции, сообщил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев во время выступления.
- Это абсолютный рекорд в садоводстве для нашей республики, - подчеркнул он. - Доля Кабардино-Балкарии в общеваловом сборе плодов и ягод в целом по стране по итогам прошлого года составляла 16%.
Однако аграрии республики не сбираются останавливаться на этих достижениях. На данный момент закладка садов происходит в прежнем темпе. На данный момент площади многолетних плодово-ягодных насаждений в КБР составляют более 27 тыс га, а площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигла 23 тыс га.
Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь
Замруководителя Совбеза написал свое мнение на собственной странице в одной из соцсетей.
Французский политик неожиданно рассказал свое видение ситуации на Украине
«Сожгут дотла» - об этом лидер одной из французских партий написал на своей странице в социальной сети.
Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать
Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".
"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ
"Яндекс" - единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.