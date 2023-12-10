Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Кабардино-Балкария поставила новый рекорд по выращиванию плодов и ягод
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 4:37

Кабардино-Балкария поставила новый рекорд по выращиванию плодов и ягод

Форум-выставка «Россия» принес новую информацию о выращиваемых в стране плодах и ягодах. Непререкаемым чемпионом стала Кабардино-Балкария - за год аграрии вырастили более 700 тыс тонн продукции, сообщил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев во время выступления.

- Это абсолютный рекорд в садоводстве для нашей республики, - подчеркнул он. - Доля Кабардино-Балкарии в общеваловом сборе плодов и ягод в целом по стране по итогам прошлого года составляла 16%.

Однако аграрии республики не сбираются останавливаться на этих достижениях. На данный момент закладка садов происходит в прежнем темпе. На данный момент площади многолетних плодово-ягодных насаждений в КБР составляют более 27 тыс га, а площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигла 23 тыс га.

Мир

Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь

Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь

Замруководителя Совбеза написал свое мнение на собственной странице в одной из соцсетей.

Читать полностью
Французский политик неожиданно рассказал свое видение ситуации на Украине

Французский политик неожиданно рассказал свое видение ситуации на Украине

«Сожгут дотла» - об этом лидер одной из французских партий написал на своей странице в социальной сети.

Читать полностью

Общество

Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".

Читать полностью

"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ

"Яндекс" - единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.

Читать полностью

Новости