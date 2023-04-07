Россия построит во Вьетнаме центр ядерной науки

Контракт на создание центра ядерной науки во Вьетнаме может быть подписан в июне. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, "Росатом" рассматривает Вьетнамский институт атомной энергии как потенциального партнера для долгосрочного сотрудничества.
"На данный момент уже выбрано место для нового центра, определена его конфигурация и источник финансирования, а также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта", пояснил Чернышенко, передает ТАСС.
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