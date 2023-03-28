Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.

"Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — отметил Болтон в интервью американским СМИ.

При этом Болтон утверждает, что раньше Путин блефовал, когда говорил о ядерном оружии.

Напомним, в конце прошлой недели лидер России сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, РФ уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей.

При этом к началу июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника.

Путин подчеркнул, что Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

Тактическое ядерное оружие — это ядерное оружие, которое предназначено для использования на близких расстояниях и в меньшей мере разрушительно, чем стратегическое ядерное оружие, которое предназначено для использования на больших расстояниях и может иметь более сильный эффект разрушения.

У России есть несколько типов тактического ядерного оружия, включая ядерные бомбы, ядерные ракеты и ядерные торпеды. В зависимости от конкретного типа оружия, его способности могут быть различными.

В прошлом Россия являлась одним из государств-участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает разработку, производство и размещение ракет с дальностью от 500 до 5 500 км. Однако, в 2019 году Москва вышла из договора.