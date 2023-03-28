Председатель компартии Северной кореи Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По информации СМИ, лидер КНДР также призвал к "идеальной" готовности в случае необходимости применения ядерного оружия. Он заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться".

Северная Корея проводит свою ядерную программу с начала 2000-х годов. В 2006 году КНДР объявила о проведении первого ядерного испытания и с тех пор провела еще пять ядерных испытаний в 2009, 2013, 2016 и 2017 годах.

Помимо этого КНДР также проводит испытания баллистических ракет, которые могут доставлять ядерные боеприпасы на большие расстояния. В 2017 году КНДР провела несколько успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая, предположительно, может доставлять ядерные боеприпасы на территорию США.