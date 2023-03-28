Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 76,5662
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 82,2913
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:23

Северная Корея должна находиться в "идеальной готовности" для использования ядерного оружия

Председатель компартии Северной кореи Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По информации СМИ, лидер КНДР также призвал к "идеальной" готовности в случае необходимости применения ядерного оружия. Он заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться".

Северная Корея проводит свою ядерную программу с начала 2000-х годов. В 2006 году КНДР объявила о проведении первого ядерного испытания и с тех пор провела еще пять ядерных испытаний в 2009, 2013, 2016 и 2017 годах.

Помимо этого КНДР также проводит испытания баллистических ракет, которые могут доставлять ядерные боеприпасы на большие расстояния. В 2017 году КНДР провела несколько успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая, предположительно, может доставлять ядерные боеприпасы на территорию США.

Мир

Путин всерьез намерен перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию

Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.

Читать полностью

Болтон: Путин не блефует в своем намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии

Эксперт не видит в этом угрозу

Читать полностью

Общество

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен

Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине

Читать полностью

Новости