Россия не намеревается использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России", — подчеркнул Полянский, передает ТАСС.

Согласно российской ядерной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения. А также поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию.