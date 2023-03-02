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  • Опубликована сегодня в 8:15

Россия не планирует использовать ядерное оружие в конфликте на Украине

Россия не намеревается использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России", — подчеркнул Полянский, передает ТАСС.

Согласно российской ядерной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения. А также поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию.

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