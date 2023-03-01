Порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом заявили в МИД России, передает РИА РИА "Новости"

"Москва выразила обеспокоенность данными о возможной провокации с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья, где "Киев и так нагнетает напряженность", — прокомментировали информацию российские дипломаты.