Порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом заявили в МИД России, передает РИА РИА "Новости"
"Москва выразила обеспокоенность данными о возможной провокации с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья, где "Киев и так нагнетает напряженность", — прокомментировали информацию российские дипломаты.
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