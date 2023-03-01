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  • Опубликована сегодня в 9:40

Украинские порты могли использовать для доставки ядерных зарядов в Приднестровье

Порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом заявили в МИД России, передает РИА РИА "Новости"

"Москва выразила обеспокоенность данными о возможной провокации с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья, где "Киев и так нагнетает напряженность", — прокомментировали информацию российские дипломаты.

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