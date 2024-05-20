Американские законодатели рассматривают ввод санкций против Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил спикер Конгресса Майк Джонсон.
По его словам, требование прокурора МУС о выдаче ордера связано с "давлением на Израиль" со стороны администрации Джо Байдена. За отсутствием лидерства Конгресс рассматривает все варианты, чтобы наказать МУС и добиться последствий, если выдача ордера на арест состоится, заявил Джонсон.
Конгресс США решительно настроен против действий МУС в отношении премьер-министра Израиля и готов использовать санкции, чтобы предотвратить арест Нетаньяху и защитить интересы Иерусалима.
Фото: flickr.com/Tyler Merbler (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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