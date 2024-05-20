Власти Ирана сами виновны в использовании старого, 45-летнего борта для перевозки первых официальных лиц, в том числе погибшего в крушении президента Эбрахима Раиси. Вертолёт эксплуатировали в плохих метеоусловиях. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

Госдеп также подчеркнул, что санкции против Тегерана останутся в силе в полном объёме, несмотря на обвинения в том, что катастрофа могла произойти из-за ограничений поставок запчастей для вертолётов.

Известно, что 19 мая борт с президентом Ирана потерпел крушение в горах близ Азербайджана. В результате аварии президент погиб. Обязанности главы государства на 50 дней перешли к первому заместителю Мухаммеду Мохберу, в дальнейшем в стране состоятся внеочередные выборы.

На борту находились министр иностранных дел и другие иранские чиновники. Замминистра Али Багери Кани был назначен исполняющим обязанности главы МИД исламской республики.

Фото: flickr.com/ U.S. Department of State (Public Domain)