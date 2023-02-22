Россия рассматривает ядерный потенциал Франции и Британии в совокупности с потенциалом США как "единый кулак", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с особым вниманием будем следить за тем, какую линию в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут рассматриваться нами в качестве факторов, находящихся в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", — сказал Рябков, передает РИА "Новости".
По его словам, с точки зрения военного планирования и анализа ситуации пренебрегать британским и французским ядерным потенциалом невозможно.
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