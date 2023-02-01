Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины.
"Мы не получили полной поддержки от США и других ядерных стран в соответствии с Будапешскими соглашениями. Это был нехороший сигнал для мирового сообщества. Мы понимаем, что только ядерное оружие может спасти такие страны как Украина от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", — заявил Макеев в интервью немецкой газете.
При этом посол оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть.
Напомним в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от огромного запаса ядерного оружия, которое находилось на ее территории после распада СССР, в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
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