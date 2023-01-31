НАТО стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая. Об этом пишет американское издание Global Times.
По мнению автора материала, США призывают Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности, чтобы противостоять натиску со стороны Китая и России.
"Столтенберг хочет вовлечь Сеул в рамки сотрудничества с НАТО. А совместное использование ядерных вооружений — это всего лишь предлог, с помощью которого НАТО планирует усилить свое влияние в регионе", — говорится в материале.
По мнению автора публикации, "ядерная приманка", брошенная НАТО в Сеуле, станет "ядом" для Южной Кореи и дестабилизирует и так напряженную ситуацию на Корейском полуострове.
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