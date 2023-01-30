Белый дом не сообщает американцам правду относительно ситуации на Украине и неуклонно ведет страну к третьей мировой войне. Об этом пишет The American Conservative.
По словам автора статьи Рода Дреера, жители США даже не подозревают, куда может зайти американская политика на Украине.
"Люди не видят всей картины, которая разворачивается на востоке Украины, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда узнают, что армия США сражается с российскими солдатами? " — задался вопросом Дреер.
По его словам, США своими поставками оружия Киеву уже затащили себя в противостояние на Украине.
Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС продвигаются сложно
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова украинцы в этом вопросе просто тянут время.
Канцлер Шольц не доволен работой главы МИД Германии Анналены Бербок
Карьера министра висит на волоске.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.