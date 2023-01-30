Белый дом не сообщает американцам правду относительно ситуации на Украине и неуклонно ведет страну к третьей мировой войне. Об этом пишет The American Conservative.

По словам автора статьи Рода Дреера, жители США даже не подозревают, куда может зайти американская политика на Украине.

"Люди не видят всей картины, которая разворачивается на востоке Украины, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда узнают, что армия США сражается с российскими солдатами? " — задался вопросом Дреер.

По его словам, США своими поставками оружия Киеву уже затащили себя в противостояние на Украине.