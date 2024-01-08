Словения заявила о поддержке усилий для ухода от кризиса на Ближнем Востоке

Власти Словении выразили готовность поддерживать усилия по разрешению кризиса на Ближнем Востоке в рамках своего временного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон после своего визита в Париж, где она провела встречу с главой Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Мы планируем поддерживать все усилия по улучшению обстановки на Ближнем Востоке", - отметила Файон, подчеркнув, что Словения также обращает внимание на ситуацию в Африке. "Необходимо помнить, что мир и стабильность в Африке напрямую влияют на обстановку в Европе, особенно в условиях постоянного роста миграционных потоков", - добавила она.

С начала текущего года Словения является временным членом Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. В августе 2023 года Файон заявила, что приоритетами Словении в СБ ООН являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза на Западные Балканы. В дальнейшем премьер-министр Словении Роберт Голоб высказался за решение украинского конфликта в рамках деятельности ООН, сообщает ТАСС.