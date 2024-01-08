Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможности переноса "майдана" из Украины в Германию, если поддержка киевского режима со стороны Берлина будет продолжаться.
"Забастовки в Германии: фермеры блокируют значительную часть страны, субсидии прекращены, а объемы финансирования для Украины продолжают увеличиваться. Германия играет ключевую роль в этом процессе. Если так продолжится, сторонники бандеровцев могут экспортировать свое опробованное оружие — "майдан" — в столицу Германии", — отметил политик в посте.
Политическое заявление было опубликовано на английском языке. По мнению Медведева, при дальнейшей поддержке такого рода "весьма сомнительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сможет удержаться на своем посту, сообщает ТАСС.
"Мы внимательно следим за развитием событий с горячим интересом", — заключил замглавы Совета безопасности
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