Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможности переноса "майдана" из Украины в Германию, если поддержка киевского режима со стороны Берлина будет продолжаться.

"Забастовки в Германии: фермеры блокируют значительную часть страны, субсидии прекращены, а объемы финансирования для Украины продолжают увеличиваться. Германия играет ключевую роль в этом процессе. Если так продолжится, сторонники бандеровцев могут экспортировать свое опробованное оружие — "майдан" — в столицу Германии", — отметил политик в посте.

Политическое заявление было опубликовано на английском языке. По мнению Медведева, при дальнейшей поддержке такого рода "весьма сомнительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сможет удержаться на своем посту, сообщает ТАСС.