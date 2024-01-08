Министр гражданской обороны и Главком ВС призвали шведов быть готовыми к возможной войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, подводя итоги процесса вступления страны в НАТО, призвал соотечественников быть готовыми к возможному конфликту. Также с аналогичным обращением выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

"Многие до меня уже говорили об этом, но позвольте мне выразить это ясно и прямо с моего высокого положения. В Швеции может возникнуть военная угроза. Мой призыв направлен в первую очередь не на вызов страха, а на осознание обстановки. Я пытаюсь открыть дверь, которая, возможно, была для многих закрыта всю жизнь, и ставит перед нами вопрос: кто мы будем в случае начала военных действий?" — заявил Булин на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона".

Министр выразил серьезную озабоченность текущей ситуацией и отметил, что процесс перестройки гражданской обороны идет слишком медленно.

"Это очень серьезная ситуация, и теперь необходимо перейти от слов и осознания к конкретным действиям", — прокомментировал Бюден в эфире телеканала TV4. "Мы должны настоящим образом осознать серьезность этой обстановки и готовиться к ней на уровне каждого человека".

На данный момент протоколы о вступлении бывшей более 200 лет нейтральной Швеции в НАТО официально ратифицировали все страны, кроме Венгрии и Турции. Турция требует выполнения обновленного закона о противодействии терроризму для полной поддержки вступления Швеции в НАТО, включая борьбу с Рабочей партией Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.