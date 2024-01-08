Закон об изменениях в конституцию оспорил президент Болгарии в Конституционном суде

Президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд в связи с новым законом об изменениях и дополнениях к конституции, принятым большинством депутатов парламента страны накануне Нового года. По информации пресс-службы президента, Радев считает, что внесенные поправки противоречат конституции.
Особое внимание привлекают изменения, предоставляющие гражданам с двойным гражданством право быть избранными народными депутатами и занимать посты министров. Также вопрос вызывает установление нового порядка формирования технического правительства и положения, регулирующие продолжительность полномочий различных законодательных органов, сообщает ТАСС.
В части судебной власти президент оспаривает новый порядок назначения председателей высших судов и главного прокурора, который теперь может осуществляться без указа главы государства. Радев полагает, что принятые поправки не только противоречат другим конституционным положениям, но и нарушают баланс между основными институтами власти и принцип взаимного контроля.
Лидер Болгарии также выражает несогласие с самой процедурой голосования по изменениям в конституцию. Ожидается, что в ближайшие дни представители оппозиционных партий "Возрождение" и "Есть такой народ" также обратятся в Конституционный суд с требованием отмены спорного закона.
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