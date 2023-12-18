Эрдоган и Орбан объявили о приоритетном стратегическом партнерстве Венгрии и Турции

Венгрия и Турция заключили соглашение о стратегическом партнерстве, поднимая уровень взаимоотношений между двумя странами. Документ был подписан премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Будапешт с однодневным визитом. Лидеры провели заседание Совета стратегического сотрудничества, а затем провели совместную пресс-конференцию, подчеркивая свое намерение развивать союзнические отношения для совместной победы в XXI веке.

"Мы, венгры, понесли потери в прошлом столетии в большей степени, чем кто-либо в Европе. Наш план, господин президент, ориентирован на будущее века. Мы стремимся одержать победу и ищем союзников", — отметил Орбан, обращаясь к Эрдогану.

Примечательно, что стороны намерены укрепить экономические связи, стремясь увеличить товарооборот с текущих $4 миллиардов до $6 миллиардов ежегодно. Венгрия также планирует начать закупку газа, добываемого в Турции, согласно соглашению между венгерской энергетической компанией MVM и турецкой Botas, начиная с 2024 года, сообщает ТАСС.

Орбан подчеркнул важность Турции для безопасности Венгрии, отметив ее роль в транзите российского газа в страну. Взаимные инвестиции и присутствие предприятий также продолжают увеличиваться, с более чем 500 турецкими предприятиями в Венгрии и 100 венгерскими в Турции.

Эрдоган, в свою очередь, выразил благодарность Орбану и отметил практическое значение новых соглашений в различных областях, таких как энергетика, военная промышленность, транспортная инфраструктура, образование и взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях. Президент также сообщил, что на встрече обсудили конфликты на Украине и в палестинском секторе Газа, поддерживая идею скорейшего прекращения огня и урегулирования путем переговоров.