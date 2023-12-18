Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.12.2023 : 90,4162
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.12.2023 : 98,7578
Дания уделит особое внимание безопасности в Арктике в Северном оборонном сотрудничестве
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:30

Дания уделит особое внимание безопасности в Арктике в Северном оборонном сотрудничестве

Во время председательства Дании в организации оборонного сотрудничества северных стран NORDEFCO, которое начнется 1 января 2024 года, особое внимание будет уделено укреплению безопасности в регионах Арктики и Северной Атлантики, а также поддержке Украины, как сообщает Министерство Обороны королевства.

Дания, принимая на себя председательство в NORDEFCO, продолжит акцентировать внимание на улучшении сотрудничества северных стран, поддержке Украины и повышенной внимательности к ситуации в Арктике и Северной Атлантике. В документе отмечается, что страны Северной Европы стремятся к тесной координации оперативного сотрудничества, включая разработку общих концепций на военном уровне в областях, которые представляют взаимный интерес.

Особое внимание уделяется возможности проведения совместных операций, дополняющих профиль сдерживания и обороны НАТО. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подчеркивает, что обеспечение мира и стабильности в регионе является приоритетом для Дании и ее скандинавских союзников, сообщает ТАСС.

В рамках организации также рассматривается более высокий уровень напряженности в регионе Балтийского моря, особенно после инцидента с "Северными потоками" и повреждения трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество) была учреждена в 2009 году и включает в себя, помимо Дании и Швеции, Исландию, Норвегию и Финляндию. Главной целью сотрудничества является укрепление национальной обороны государств-членов и поддержка эффективных совместных решений.

Мир

США: Израилю пора работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе

США: Израилю пора работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе

США выражают мнение о том, что Израиль имеет возможность активнее участвовать в разрешении конфликтных ситуаций во время военных действий в секторе Газа.

Читать полностью
При взрыве на складе с горючим в столице Гвинеи погибли 13 человек

При взрыве на складе с горючим в столице Гвинеи погибли 13 человек

﻿Не менее 13 человек погибли, а еще 178 получили ранения в результате мощного взрыва на складе топлива в центре столицы Гвинеи — Конакри.

Читать полностью

Общество

На реновацию ЗАТО в Заполярье направили более 420 млн рублей в 2023 году

На реновацию ЗАТО в Заполярье направили более 420 млн рублей в 2023 году

В 2023 году на обновление жилого фонда и городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области, где проживают военнослужащие и их семьи, было выделено более 420 миллионов рублей.

Читать полностью
Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье

Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье

﻿Примерно 120 компаний в настоящее время осуществляют свои инвестиционные проекты на территории Московской области, которая остается открытой для дальнейшего сотрудничества.

Читать полностью

Новости