Дания уделит особое внимание безопасности в Арктике в Северном оборонном сотрудничестве

Во время председательства Дании в организации оборонного сотрудничества северных стран NORDEFCO, которое начнется 1 января 2024 года, особое внимание будет уделено укреплению безопасности в регионах Арктики и Северной Атлантики, а также поддержке Украины, как сообщает Министерство Обороны королевства.
Дания, принимая на себя председательство в NORDEFCO, продолжит акцентировать внимание на улучшении сотрудничества северных стран, поддержке Украины и повышенной внимательности к ситуации в Арктике и Северной Атлантике. В документе отмечается, что страны Северной Европы стремятся к тесной координации оперативного сотрудничества, включая разработку общих концепций на военном уровне в областях, которые представляют взаимный интерес.
Особое внимание уделяется возможности проведения совместных операций, дополняющих профиль сдерживания и обороны НАТО. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подчеркивает, что обеспечение мира и стабильности в регионе является приоритетом для Дании и ее скандинавских союзников, сообщает ТАСС.
В рамках организации также рассматривается более высокий уровень напряженности в регионе Балтийского моря, особенно после инцидента с "Северными потоками" и повреждения трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество) была учреждена в 2009 году и включает в себя, помимо Дании и Швеции, Исландию, Норвегию и Финляндию. Главной целью сотрудничества является укрепление национальной обороны государств-членов и поддержка эффективных совместных решений.
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