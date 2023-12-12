ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Более ста грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в сектор Газа с момента возобновления насилия в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что вчера из Египта в Газу прибыло 100 грузовиков с гуманитарным грузом, и подчеркнул, что подобные поставки регистрируются почти ежедневно с 1 декабря, когда было восстановлено насилие в этом регионе.
Дюжаррик подчеркнул, что контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" не обеспечивает достаточной проходимости для удовлетворения потребностей населения палестинского анклава. Он выразил надежду на то, что КПП "Керем-Шалом" сможет не только выполнять функцию проверки, но и стать полноценным пунктом пропуска, сообщает ТАСС.
Ранее в этот вторник первая группа грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа успешно прошла проверку на КПП "Керем-Шалом", как сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).
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