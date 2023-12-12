МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан. Об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства. В пресс-релизе говорится, что Пакистан выразил решительный протест временному правительству Афганистана в связи с сегодняшней трагической атакой.

Временному представителю по делам Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада провести расследование, публично осудить нападение и передать участников и организаторов теракта пакистанским властям.

По информации МИД Пакистана, ответственность за теракт в районе Дарабан, который совершила группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан"), привела к гибели "множества людей, включая 23 военнослужащих", сообщает ТАСС.

Ранее, во вторник, шестеро экстремистов атаковали блокпост сил безопасности в районе Дарабан. Террорист-смертник, управляя автомобилем со взрывчаткой, врезался в здание школы, где находились военнослужащие. Взрыв привел к обрушению здания и гибели 23 солдат. Шестеро боевиков, участвовавших в нападении, были ликвидированы. Еще 21 террорист был нейтрализован в ходе двух операций сил безопасности в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции. Во время столкновений с экстремистами погибли два военнослужащих.

ТТП продолжает получать поддержку из Афганистана, который отказывается бороться с этой группировкой, базирующейся на его территории, ссылаясь на участие пакистанских талибов в совместных действиях с "Талибаном" против американских войск. В декабре 2022 года переговоры между властями Пакистана и ТТП о прекращении террористических атак зашли в тупик и были прерваны. Согласно данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда талибы пришли к власти в Афганистане, количество терактов в Пакистане увеличилось на 60%, достигнув отметки в 420. Количество терактов с использованием террористов-смертников выросло на 500%, составив 141.