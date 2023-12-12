Контроль над южной границей США важнее помощи Киеву, заявили в Палате представителей

В вопросе обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов американским законодателям от Республиканской партии придает большее значение, чем оказание помощи Украине, в текущих дебатах в Вашингтоне о срочных бюджетных расходах на внешнеполитические цели. Об этом заявил Майк Джонсон спикер Палаты представителей Конгресса США, представляющий республиканцев.

"Я думаю, что американский народ согласится с нами в том, что национальная безопасность начинается на наших границах. Нам нужно сохранять свой суверенитет, чтобы защищать мир при помощи силы и поддерживать наших друзей. Я не считаю, что это неприемлемый подход", — отметил Джонсон, комментируя возможность оказания дополнительной помощи Киеву в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Вашингтоне в рамках своего визита. В ходе визита он посетил Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Джонсоном. Позднее Зеленский планирует встречу с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме, сообщает ТАСС.

В октябре Вашингтонская администрация представила Конгрессу предложение о дополнительных бюджетных ассигнованиях на 2024 финансовый год, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю и России в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Общая сумма, на которую рассчитывает исполнительная власть под руководством Джо Байдена, составляет около $106 миллиардов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неопределенной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказываются против продолжения финансовой помощи Украине. Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении связать предоставление дополнительной помощи Украине с более строгим контролем над южной границей США. Также подобное мнение высказывал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 6 декабря законопроект о предоставлении новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противостоянии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, несмотря на призыв Байдена утвердить такие расходы до начала рождественских каникул.