Об убийстве своего солдата на границе с Израилем Ливан проинформирует Совбез ООН

Правительство Ливана планирует информировать Совет Безопасности ООН о случившемся убийстве своего военнослужащего на границе с Израилем. Эту информацию раскрыл исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб через социальные сети, предварительно известные как Twitter. "Ливан намерен ответить на данное убийство дипломатическим путем, поскольку мы стремимся избежать военных столкновений", подчеркнул он.

Бу Хабиб также обвинил Израиль в нарушении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая была принята после конфликта в 2006 году и устанавливает режим прекращения огня на ливано-израильской границе. Ранее представитель командования Вооруженных Сил республики сообщил, что израильские войска атаковали пограничный пост ливанской армии в Эль-Эдейсе, сообщает ТАСС.

В результате этого инцидента погиб один солдат, а еще трое были ранены и доставлены в госпиталь. С начала военной эскалации на ливано-израильской границе с 8 октября это первый случай гибели ливанского военнослужащего в результате израильского обстрела.