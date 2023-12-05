К трем годам заключения приговорили экс-министра безопасности Боснии и Герцеговины

Бывший глава Министерства безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич был осужден на три года тюремного заключения за злоупотребление своим официальным положением. Судебное решение признало виновность Цикотича в злоупотреблении служебным положением, связанным с периодом с 2009 по 2011 год, в течение которого он предоставил преимущество компании "Скаут" из Загреба при покупке излишков вооружений у Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС.
Суд оценил ущерб государственному бюджету в размере 9,7 миллиона конвертируемых марок (примерно $5,4 миллиона) в результате действий Цикотича. Адвокат бывшего министра заявил, что их подзащитный намерен обжаловать решение суда, поскольку не были предоставлены соответствующие доказательства.
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