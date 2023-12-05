Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев

Жителям Великобритании следует подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут лишить их электроэнергии и доступа к интернету, заявил заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден в интервью газете The Times. Он отметил, что современный мир радикально изменился, и наше общество стало крайне зависимым от цифровой инфраструктуры.
В рамках планов правительства на 2024 год предполагается представить подробное руководство для граждан по подготовке к различным чрезвычайным ситуациям. Дауден подчеркнул, что в эту цифровую эпоху необходимо обеспечить устойчивость к возможным вызовам, включая рассмотрение сохранения аналоговых технологий в случаях, когда это оправдано.
Важной частью подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям является наличие у граждан специального набора, включающего в себя радиоприемник на батарейках, аккумуляторы, фонари, свечи и другие необходимые предметы для противостояния природным и техногенным катастрофам. Ранее правительство составило список из 89 потенциальных угроз, таких как теракты, кибератаки, атаки на ключевую инфраструктуру с использованием беспилотников и повреждение подводных коммуникационных кабелей в Атлантическом океане, сообщает ТАСС.
Для эффективного управления кризисными ситуациями и ликвидации их последствий, власти страны планируют создать центр подготовки специалистов. Также планируется возрождение элементов гражданской обороны, включая создание общенациональной волонтерской структуры, чтобы граждане могли оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций и обмениваться опытом в данной области. Заместитель премьера отметил, что серьезные новые риски представляют изменение климата, угрожающее наводнениями и засухой, а также быстрое развитие технологии искусственного интеллекта.
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