Динамику усовершенствования правовой базы по Каспию позитивно оценил Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил позитивную оценку динамике работ по усовершенствованию правовой базы в Каспийском регионе. В ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве, Байрамов подчеркнул важность продолжения обсуждений проектов соглашений, связанных с доверием, поиском и спасением, морским транспортом, безопасностью мореплавания, научными исследованиями в море, противодействием браконьерству и незаконному обороту наркотиков.

Он также отметил, что приоритетной задачей в рамках Каспийского переговорного процесса является скорейшее завершение согласования проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Министр подчеркнул важность окончательного согласования этой методики, поскольку это способствовало бы достижению консенсуса по нескольким связанным проектам соглашений, сообщает ТАСС.

Байрамов выразил необходимость дополнительных усилий, конструктивного подхода и увеличения частоты встреч для сближения позиций и поиска компромисса на основе международного морского права и признанной международной практики. Встреча глав МИД прикаспийских государств проходит в Москве 5 декабря в рамках нового регулярного министерского диалога под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.