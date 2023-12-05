Заседания рабочей группы прикаспийских стран раз в квартал призвали проводить в Иране

Заседания высокоуровневой рабочей группы стран региона Каспийского моря будут проводиться ежеквартально, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в начале встречи глав МИД прикаспийских стран в Москве.

"Шесть раундов переговоров в рамках рабочей группы были направлены на разработку окончательной версии соглашения по установлению прямых исходных линий на Каспийском море.

Однако признаем, что процесс слишком медленный, что неудовлетворительно. Мы надеемся, что седьмое заседание, запланированное в Баку, пройдет скоро и будет результативным.

Предлагаю проводить заседания с более краткими интервалами — не реже, чем каждый квартал — в одной из прикаспийских стран. Это позволит нам ускорить завершение работы над проектом соглашения", — отметил Абдоллахиян.