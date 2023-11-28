Перевод средств от продажи "Челси" Израилю вместо Украины обсуждали в Британии

Израиль проводил переговоры с британскими властями о возможности направления вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, средств на восстановление районов своей страны, пострадавших от действий палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники. Известно, что представители Израиля высказывали интерес к тому, чтобы часть средств, полученных от продажи активов Романа Абрамовича, в том числе не только "Челси", была направлена на поддержку восстановительных усилий в Израиле. Один из источников газеты подчеркнул, что сам Абрамович, который является крупным благотворителем в Израиле, не был осведомлен о данном предложении со стороны израильских властей.

Однако идея была отклонена британскими властями. По информации The Daily Telegraph, в Лондоне предполагают, что инициатива связана именно с Абрамовичем, который, по их мнению, предпочел бы избежать перевода денег в Украину из опасения столкнуться с осуждением в России. Также указывается, что бизнесмен предлагал использовать вырученные от продажи "Челси" средства для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, сробщает ТАСС.

Напомним, что Роман Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании в марте 2022 года из-за событий на Украине, и его активы в стране были заморожены. Продажа "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли была одобрена Английской премьер-лигой в мае прошлого года. Однако выдача специальной лицензии предполагала, что Абрамович не получит деньги от продажи клуба, а их использование будет контролироваться британским правительством, направляясь на благотворительные цели, в том числе помощь украинским беженцам и гуманитарные проекты в Украине. Конфликт по поводу того, кому должны быть переданы эти средства - украинцам или россиянам, - продолжается, и пока считается, что разрешение Абрамовича необходимо для осуществления этого перевода.