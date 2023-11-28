Об освобождении из сектора Газа 74 заложников за время паузы сообщил Нетаньяху

Всего 74 заложника были освобождены в ходе гуманитарной паузы в секторе Газа, включая 50 женщин и детей. Эти цифры были подтверждены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"На данный момент мы выполнили освобождение 74 похищенных, в том числе 50 детей и женщин, согласно первоначальному плану. Мы обязаны следовать плану полностью и добиться освобождения всех наших похищенных женщин и детей, а затем всех без исключения", — отметил он во время посещения военной базы "Глилот", как сообщила канцелярия премьера.

Нетаньяху выразил уверенность в намерении Израиля возобновить военную операцию в секторе Газа после паузы с целью уничтожения военно-управленческого потенциала палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает ТАСС.