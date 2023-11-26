Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников

Президент США и премьер-министр Израиля согласовали продолжение усилий по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает ТАСС.
Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США
Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженный инцидент, произошедший в штате Вермонт, где пострадали три палестинских студента.
Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине
Из-за неблагоприятных погодных условий в десяти областях Украины под отключением от электроснабжения оказались примерно 400 населенных пунктов
Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области
Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области.
Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму
Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено.