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Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников
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  • Опубликована сегодня в 23:33

Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников

Президент США и премьер-министр Израиля согласовали продолжение усилий по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает ТАСС.

Мир

Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США

Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженный инцидент, произошедший в штате Вермонт, где пострадали три палестинских студента.

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Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине

Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине

﻿Из-за неблагоприятных погодных условий в десяти областях Украины под отключением от электроснабжения оказались примерно 400 населенных пунктов

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Общество

Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области.

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Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

﻿Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено.

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Новости